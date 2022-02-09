«Угроза и шантаж». Рябков оценил заявления США о превентивных санкциях

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве не придают значения заявлениям США о возможных превентивных санкциях в отношении России, сообщает ТАСС.

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По его словам, подобные высказывания - это угрозы и шантаж

«Это попытка шантажировать и угрожать. Мы не придаем этому значения», - заключил дипломат.

Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в случае введения жёстких санкций против России негативные последствия будут неминуемы для западных инициаторов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Санкции СШАСанкции Против РоссииСШАСергей Рябков
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