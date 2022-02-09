«Угроза и шантаж». Рябков оценил заявления США о превентивных санкциях
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков отметил, что в Москве не придают значения заявлениям США о возможных превентивных санкциях в отношении России, сообщает ТАСС.
По его словам, подобные высказывания - это угрозы и шантаж
«Это попытка шантажировать и угрожать. Мы не придаем этому значения», - заключил дипломат.
Ранее замглавы российского МИД Александр Панкин заявил, что в случае введения жёстких санкций против России негативные последствия будут неминуемы для западных инициаторов, сообщает RT.
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