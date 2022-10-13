Учения ОДКБ в Киргизии перенесли

Секретарь Совбеза Киргизии Марат Иманкулов заявил, что военные учения ОДКБ, которые должны были состояться на территории страны с 10 по 14 октября, перенесены на более поздний срок, сообщает ТАСС.

«Не горят желанием!»: Эксперты не верят в участии стран ОДКБ в спецоперации

По его словам, что в некоторых СМИ стали писать, что таким образом республика отвергает ОДКБ, однако это не соответствует действительности.

«Ничего подобного. ОДКБ нам очень нужна. Она дает полную гарантию от террористических угроз и отвечает интересам национальной безопасности нашей страны... У нас нет никаких противоречий», - заверил он.

Иманкулов добавил, что руководство ОДКБ «с пониманием отнеслось к решению Кыргызстана».

Ранее в Таджикистане начались учения коллективных сил быстрого развёртывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2022», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: odkb-csto.org
ТЕГИ:КиргизияВоенные УченияОДКБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры