Турция рекомендовала своим гражданам покинуть восток Украины
МИД Турции призвал граждан страны покинуть восточные регионы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.
Согласно документу, президент поручил Минобороны страны обеспечить поддержание мира в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий пункт содержится в указах о признании ЛНР и ДНР суверенными государствами.
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