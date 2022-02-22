Турция рекомендовала своим гражданам покинуть восток Украины

МИД Турции призвал граждан страны покинуть восточные регионы Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил о признании Луганской народной республики (ЛНР) и Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующий документ был подписан президентом в Кремле совместно с главами республик Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником.

Согласно документу, президент поручил Минобороны страны обеспечить поддержание мира в Луганской и Донецкой народных республиках. Соответствующий пункт содержится в указах о признании ЛНР и ДНР суверенными государствами.





