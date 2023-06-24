Турция готова помочь России в урегулировании ситуации

Турция готова внести свой вклад в решение проблемы с ЧВК «Вагнер», заявил президент Турции Тайип Эрдоган. Об этом он сообщил российскому коллеге Владимиру Путину во время ранее прошедших телефонных переговоров.

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В турецкой канцелярии отметили, что «Турция готова внести свою лепту в скорейшее разрешение событий в условиях мира и спокойствия».

Эрдоган также выразил полную поддержку Путину из-за ситуации с ЧВК «Вагнер». В июле 2016 года в Турции была совершена попытка государственного переворота, впоследствии подавленная регулярной турецкой армией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЧВК "Вагнер"Реджеп Тайип ЭрдоганТурция

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