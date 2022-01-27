Турция заявила, что готова принять встречу в минском формате

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в республике для того, чтобы «уладить разногласия» между Москвой и Киевом.

При этом президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт вокруг Украины, намекнув на то, что он лишний в этом вопросе.

