Турция заявила, что готова принять встречу в минском формате
Турция готова принять встречу России и Украины в минском формате. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.
По его словам, Анкара окажет всю необходимую поддержку.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в республике для того, чтобы «уладить разногласия» между Москвой и Киевом.
При этом президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт вокруг Украины, намекнув на то, что он лишний в этом вопросе.
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