Турция заявила, что готова принять встречу в минском формате

Турция готова принять встречу России и Украины в минском формате. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкара окажет всю необходимую поддержку.

Путин принял предложение Эрдогана посетить Турцию

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому встретиться в республике для того, чтобы «уладить разногласия» между Москвой и Киевом.

При этом президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что Эрдоган на 300 лет опоздал с предложением помочь решить конфликт вокруг Украины, намекнув на то, что он лишний в этом вопросе.

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ФОТО: РИА Новости/Юрий Кавер
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