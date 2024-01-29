ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента России

Выдвиженцы от непарламентски, включая Бориса Надеждина, должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.

Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей для своего выдвижения. Благодаря изменениям, внесенным в Конституцию в 2020 году, предыдущие сроки Путина обнулились. Если он выиграет на предстоящих в марте выборах, это будет его пятый срок на этом посту. Теоретически Путин сможет оставаться у власти до 2036 года. В 2024 году ему исполнится 72 года.



