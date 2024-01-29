ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента России
Центризбирком зарегистрировала действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года.
На пост главы государства сейчас претендуют 11 человек. ЦИК РФ уже зарегистрировал трех кандидатов от парламентских партий: Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова от партии «Новые люди».
Выдвиженцы от непарламентски, включая Бориса Надеждина, должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.
Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей для своего выдвижения. Благодаря изменениям, внесенным в Конституцию в 2020 году, предыдущие сроки Путина обнулились. Если он выиграет на предстоящих в марте выборах, это будет его пятый срок на этом посту. Теоретически Путин сможет оставаться у власти до 2036 года. В 2024 году ему исполнится 72 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru