ЦИК зарегистрировал Путина кандидатом на выборы президента России

Центризбирком зарегистрировала действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на президентских выборах, которые пройдут 15-17 марта 2024 года.

На пост главы государства сейчас претендуют 11 человек. ЦИК РФ уже зарегистрировал трех кандидатов от парламентских партий: Леонида Слуцкого от ЛДПР, Николая Харитонова от КПРФ и Владислава Даванкова от партии «Новые люди».

Надеждин: собрано около 200 тысяч подписей для выдвижения на выборы президента

Выдвиженцы от непарламентски, включая Бориса Надеждина, должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.

Владимир Путин идет на выборы в качестве самовыдвиженца, ему необходимо было собрать не менее 300 тысяч подписей для своего выдвижения. Благодаря изменениям, внесенным в Конституцию в 2020 году, предыдущие сроки Путина обнулились. Если он выиграет на предстоящих в марте выборах, это будет его пятый срок на этом посту. Теоретически Путин сможет оставаться у власти до 2036 года. В 2024 году ему исполнится 72 года.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Выборы Президента РоссииВладимир Путин

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