ЦИК: Выборы президента России состоятся в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Министерство обороны РФ и ФСБ посчитали возможным проведение выборов президента страны в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях, несмотря на введенное на этих территориях военное положение. Об этом сообщили в телеграмм-канале ЦИК РФ. В сообщении отмечается, что возможность проведения президентских выборов также подтвердили местные власти новых российских территорий.

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Грядущие выборы продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Впервые голосование подобного формата было опробовано во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

Действующий глава государства Владимир Путин объявил о планах выдвигаться на новый президентский срок. Об этом он сообщил герою ДНР Артему Жоге. Информация была озвучена 8 декабря во время общения главы государства с участниками церемонии награждения медалями «Золотая звезда» героев России.



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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЛНРДНРВыборы Президента России

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