ЦИК: Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов в ДЭГ

Отмечается, что депутат Мосгордумы Леонид Зюганов от КПРФ набрал 7,96%, спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР – 5,98%, а спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») набрал 5,12%. В свою очередь депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев от «Справедливой России – За правду» занял в настоящее время пятое место и набрал 3,89% голосов.

Выборы мэра столицы начались утром 8 сентября. Они продолжались три дня и завершились в 20:00 10 сентября.

