ЦИК: Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 77% голосов в ДЭГ
По предварительным данным действующий мэр российской столицы Сергей Собянин побеждает на выборах мэра Москвы, он набрал 77,05%. Об этом сообщается на информационном экране в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.
Отмечается, что депутат Мосгордумы Леонид Зюганов от КПРФ набрал 7,96%, спикер Госдумы Борис Чернышов от ЛДПР – 5,98%, а спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») набрал 5,12%. В свою очередь депутат Государственной Думы Дмитрий Гусев от «Справедливой России – За правду» занял в настоящее время пятое место и набрал 3,89% голосов.
Выборы мэра столицы начались утром 8 сентября. Они продолжались три дня и завершились в 20:00 10 сентября.
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