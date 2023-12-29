ЦИК разрешил Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента
Центризбирком разрешил лидеру «Российского общенародного союза» Сергею Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее на съезде РОС было принято решение о выдвижении политика кандидатом на выборы главы государства. Далее Бабурин подал в ЦИК документы для участия.
Комиссия зарегистрировала уполномоченных РОС на выборах и дала разрешение на открытие специального избирательного счета. Бабурину предстоит собрать 100 тысяч подписей избирателей, в каждом субъекте допускается сбор не более 2,5 тысячи подписей. Подать их в ЦИК необходимо до 31 января.
Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта, впервые на них применят дистанционное электронное голосование, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru