ЦИК разрешил Бабурину начать сбор подписей для выдвижения на выборах президента

Ранее на съезде РОС было принято решение о выдвижении политика кандидатом на выборы главы государства. Далее Бабурин подал в ЦИК документы для участия.

Комиссия зарегистрировала уполномоченных РОС на выборах и дала разрешение на открытие специального избирательного счета. Бабурину предстоит собрать 100 тысяч подписей избирателей, в каждом субъекте допускается сбор не более 2,5 тысячи подписей. Подать их в ЦИК необходимо до 31 января.

Президентские выборы пройдут в России 15-17 марта, впервые на них применят дистанционное электронное голосование, пишет RT.

