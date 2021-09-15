ЦИК исключил из федерального списка «Яблока» ещё одного кандидата
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ аннулировала регистрацию ещё одного кандидата в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», сообщает РИА Новости.
Из федерального списка политорганизации исключили Елену Изотову. Соответствующее решение было принято во исполнение решения Верховного Суда РФ, который признал кандидата причастной к деятельности организации, запрещённой в РФ согласно закону «О противодействии экстремистской деятельности».
Ранее ЦИК РФ аннулировал регистрацию Льва Шлоссберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы в составе федерального списка партии «Яблоко». Сам политик в своём Telegram-канале рассказал, что Мосгорсуд отменил его регистрацию, так как посчитал его причастным к деятельности экстремистской организации из-за задержания и штрафа за участие в незаконной акции сторонников Навального 23 января, сообщает Ura.ru.
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