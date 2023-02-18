Трюдо обвинил Китай в попытках вмешательства в дела Канады

Власти Китая регулярно пытается вмешаться в процессы, в том числе в федеральные выборы в Канаде. Об этом заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

В Канаде заявили о перехвате военного самолета китайскими ВВС

Ранее СМИ сообщили, что Пекин якобы разработал стратегию по вмешательству в федеральные выборы в Канаде в 2021 году, чтобы Либеральная партия Трюдо победила, но при этом сформировала правительство меньшинства.

«Я уже много лет говорю <...>, что Китай пытается вмешиваться в нашу демократию, в [другие] процессы в нашей стране, в том числе во время наших выборов», — цитирует премьера ТАСС.

Трюдо отметил, что спецслужбы Канады осведомлены об этом и «разрабатывают все больше инструментов» для противодействия. По словам политика, итоги федеральных выборов в стране отражают лишь волю избирателей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КитайКанада
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры