Трюдо обвинил Китай в попытках вмешательства в дела Канады

Ранее СМИ сообщили, что Пекин якобы разработал стратегию по вмешательству в федеральные выборы в Канаде в 2021 году, чтобы Либеральная партия Трюдо победила, но при этом сформировала правительство меньшинства.

«Я уже много лет говорю <...>, что Китай пытается вмешиваться в нашу демократию, в [другие] процессы в нашей стране, в том числе во время наших выборов», — цитирует премьера ТАСС.

Трюдо отметил, что спецслужбы Канады осведомлены об этом и «разрабатывают все больше инструментов» для противодействия. По словам политика, итоги федеральных выборов в стране отражают лишь волю избирателей.

