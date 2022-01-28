Треть жителей планеты поддерживают политику России

Почти треть из опрошенных жителей Земли, 29 процентов, считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Это показало исследование, проведенное Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир. При этом США наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58 процентов) и Западной Азии.

Опрос был проведен в конце 2021 года в 45 странах мира.