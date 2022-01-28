Треть жителей планеты поддерживают политику России

Почти треть из опрошенных жителей Земли, 29 процентов, считают, что внешняя политика России способствует стабилизации ситуации в мире. Это показало исследование, проведенное Международной ассоциацией Gallup International и исследовательским холдингом Ромир. При этом США наиболее негативно воспринимаются на Ближнем Востоке, в России (58 процентов) и Западной Азии.

Опрос был проведен в конце 2021 года в 45 странах мира.

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Наиболее позитивно оценивают внешнюю политику России в Албании (86 процентов), Вьетнаме (76 процентов), Сербии (64 процентов), Казахстане (62 процентов) и Индии (57 процентов). При этом только 44 процента россиян считают, что Россия оказывает положительное влияние в мире.

Четверть респондентов не определились с мнением насчет российской политики, а 46 процентов опрошенных считают ее дестабилизирующей. Индекс поддержки составляет -17. Наиболее негативно оценивают ее на Украине (74 процентов).

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ФОТО: pixabay.com
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