Треть россиян не доверяют выборам

Почти треть (33%) россиян не доверяют результатам выборов в РФ. Это показал опрос ВЦИОМ. Еще 6% затруднились с ответом. При этом 61% респондентов утверждают, что россияне в целом доверяют результатам голосований.

О том, что в обязательном порядке участвуют в выборах сообщили 38% опрошенных. 10% сообщили, что не ходят на такие мероприятия из принципа.

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Опрос был проведен ВЦИОМ в августе 2023 года. В нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

Совет Федерации может назначить дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его данным, дату голосования верхняя палата объявит на заседании 13 декабря. Выборы должны пройти в 2024 году. Действующий президент Владимир Путин о своем участии в них пока не объявлял.

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ФОТО: РИА Новости / Таисия Воронцова
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