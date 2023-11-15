Треть россиян не доверяют выборам

Почти треть (33%) россиян не доверяют результатам выборов в РФ. Это показал опрос ВЦИОМ. Еще 6% затруднились с ответом. При этом 61% респондентов утверждают, что россияне в целом доверяют результатам голосований.

О том, что в обязательном порядке участвуют в выборах сообщили 38% опрошенных. 10% сообщили, что не ходят на такие мероприятия из принципа.