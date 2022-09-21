Трасс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации

«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине», — считает премьер.

Трасс добавила, что также необходимо убедиться, что РФ «никогда не сможет угрожать граничащим с ней странам».

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва должна выплатить Киеву военные репарации, напоминает «Свободная пресса». По словам политика, «нет справедливости без компенсаций», пишет RT.

