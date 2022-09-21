Трасс заявила, что Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации
Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации Киеву, прежде чем руководство РФ будет находиться на международной арене в качестве равного партнера. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, пишет газета Evening Standard.
«Сначала Россия должна покинуть Украину. И мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине», — считает премьер.
Трасс добавила, что также необходимо убедиться, что РФ «никогда не сможет угрожать граничащим с ней странам».
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что Москва должна выплатить Киеву военные репарации, напоминает «Свободная пресса». По словам политика, «нет справедливости без компенсаций», пишет RT.
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