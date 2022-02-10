Трасс заявила, что НАТО не может пожертвовать политикой открытых дверей
Глава МИД Британии Лиз Трасс по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявила, что Лондон не может пожертвовать политикой «открытых дверей» НАТО.
По ее словам, с Россией необходимо работать. В частности, чтобы добиться прогресса по переговорам с НАТО.
«Добиться этого мы не можем за счет территориальной целостности и суверенитета Украины», - сказала Трасс.
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что США и Великобритания занимают Россию конфликтом на Украине и возможными санкциями, а сами тем временем работают над тем, чтобы газопровод «Северный поток-2» не был запущен.
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