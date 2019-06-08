Трамп заявил о соглашении между США и Мексикой

На соглашение между США и Мексикой отреагировал американский госсекретарь Майк Помпео. Заявление он сделал на странице своего аккаунта в Twitter, сообщает Газета.ру. По его словам, Штаты сейчас находятся в ожидании начала совместной работы с Мексикой. Помпео уточнил, что обоюдное выполнение обязательств будет способствовать приостановке потока нелегалов с мексиканской территории, пишет RT, а также сделает южную границу США надежнее.

Ранее в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, почему из-за ситуации с мигрантами некоторые оппоненты называют Трампа «добрым политиком».

