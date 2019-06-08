Трамп заявил о соглашении между США и Мексикой
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Мехико пришли к соглашению в иммиграционном вопросе. Он уточнил, что введение таможенных пошлин, которое было запланировано на 10 июня, было приостановлено. Президент Штатов также сообщил, что Мексика согласилась принять меры по ужесточению иммиграционной политики.
На соглашение между США и Мексикой отреагировал американский госсекретарь Майк Помпео. Заявление он сделал на странице своего аккаунта в Twitter, сообщает Газета.ру. По его словам, Штаты сейчас находятся в ожидании начала совместной работы с Мексикой. Помпео уточнил, что обоюдное выполнение обязательств будет способствовать приостановке потока нелегалов с мексиканской территории, пишет RT, а также сделает южную границу США надежнее.
Ранее в эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин рассказал, почему из-за ситуации с мигрантами некоторые оппоненты называют Трампа «добрым политиком».
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