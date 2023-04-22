Трамп заявил о намерении добиться независимости США от Китая
22 апреля 202306:41
Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае победы на следующих президентских выборах добиться полной независимости Штатов от Китая. Об этом политик заявил, выступая на мероприятии в штате Флорида.
Как отметил Трамп, у Китая «слишком много власти в нашей стране».
«Мы посылаем им нефть, даем им деньги, это безумие. Я добьюсь полной независимости от Китая», — цитирует политика ТАСС.
Бывший президент также отметил, что в случае прихода к власти отменит для Пекина режим наибольшего благоприятствования в торговле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru