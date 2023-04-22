Трамп заявил о намерении добиться независимости США от Китая

Как отметил Трамп, у Китая «слишком много власти в нашей стране».

«Мы посылаем им нефть, даем им деньги, это безумие. Я добьюсь полной независимости от Китая», — цитирует политика ТАСС.

Бывший президент также отметил, что в случае прихода к власти отменит для Пекина режим наибольшего благоприятствования в торговле.

