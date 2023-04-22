Трамп заявил о намерении добиться независимости США от Китая

Экс-президент США Дональд Трамп намерен в случае победы на следующих президентских выборах добиться полной независимости Штатов от Китая. Об этом политик заявил, выступая на мероприятии в штате Флорида.

Трамп вновь пообещал остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах

Как отметил Трамп, у Китая «слишком много власти в нашей стране».

«Мы посылаем им нефть, даем им деньги, это безумие. Я добьюсь полной независимости от Китая», — цитирует политика ТАСС.

Бывший президент также отметил, что в случае прихода к власти отменит для Пекина режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры