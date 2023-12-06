Трамп заявил, что не планирует становиться диктатором и злоупотреблять властью
Экс-лидер США Дональд Трамп пообещал, что не намерен становиться диктатором и злоупотреблять полномочиями. Об этом политик заявил в интервью телеканалу Fox News.
Отвечая на вопрос репортера о планах в случае победы на выборах, бывший хозяин Белого дома уточнил, что побудет диктатором лишь в первый день президентства, — по его словам, он закроет государственную границу и начнет бурение нефтяных скважин в США.
При этом бывший президент США заявил, что нынешнее руководство страны как раз-таки злоупотребляет властью. «Что случилось с нами, никогда раньше не происходило. Из-за ерунды нам предъявили обвинения. Меня обвинили по четырем делам», — посетовал Трамп.
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что решающим фактором для принятия решения баллотироваться на новый срок стало участие в предстоящих выборах Трампа. Он подчеркнул, что делает это назло ему и не позволит Трампу одержать победу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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