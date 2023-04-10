Трамп предупредил, что США могут оказаться в третьей мировой войне без боеприпасов

По его мнению, это оптимальный и единственный способ решить различные сложности, в том числе «проблему с Китаем», в противном случае США могут оказаться «в третьей мировой войне»

«Тем путём, которым следуют США, мы вскоре окажемся в третьей мировой войне и без боеприпасов», — написал Трамп.

Ранее Байден заявил, что пока не готов официально выдвигать свою кандидатуру на очередные президентские выборы, но планирует переизбираться в 2024 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».