Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение
Экономике США и доллару может грозить тяжелейшее поражение за последние 200 лет, считает бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом политик заявил в ходе форума Национальной стрелковой ассоциации в Индиане.
«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. <...> Это было немыслимо еще несколько лет назад», — цитирует экс-президента РИА Новости.
Трамп подчеркнул, что американская экономика разрушается, в стране неконтролируемая инфляция. При этом снаружи США окружают недружественные союзы России с Китаем, Саудовской Аравии с Ираном.
«Китай-Россия, Иран-Северная Корея формируют разрушительные коалиции», — добавил политик.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru