Трамп предсказал экономике США и доллару тяжелейшее поражение

«Наша валюта уничтожается, и скоро мы перестанем быть мировым стандартом. <...> Это было немыслимо еще несколько лет назад», — цитирует экс-президента РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что американская экономика разрушается, в стране неконтролируемая инфляция. При этом снаружи США окружают недружественные союзы России с Китаем, Саудовской Аравии с Ираном.

«Китай-Россия, Иран-Северная Корея формируют разрушительные коалиции», — добавил политик.

