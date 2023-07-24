Трамп подверг критике Байдена за признание о нехватке боеприпасов у США
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News подверг критике американского лидера Джо Байдена, который заявил о нехватке артиллерийских боеприпасов у Пентагона.
Так, по словам Трампа, сегодня «самое опасное время» в истории США из-за рисков применения ядерного оружия. При этом он указал, что пост главы государства занимает человек, который «не понимает, что делает». Трамп подчеркнул, что в конце его каденции военные склады в стране были «забиты до краев». Он добавил, что все вооружение было отдано.
Ранее США объявили о решении передать Украине кассетные боеприпасы. Тогда Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что решение было принято, потому что у Украины и США заканчивались обычные снаряды, сообщает «Радиоточка НСН».
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