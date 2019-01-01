Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пуски

Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск двух ракет северокорейскими военными, сообщает RT.

В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что Пхеньян не проводил ядерные испытания, всего лишь запустил две ракеты малой дальности. По словам американского президента, подобные испытания проводят и многие другие страны.

Ранее СМИ сообщили, что КНДР выпустила две ракеты, одна из пролетела 430 километров, вторая 690 километров.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН заявил, что для Вашингтона было бы разумнее сесть за стол переговоров с Пхеньяном и отменить санкции против КНДР.

