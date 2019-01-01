Трамп оправдал КНДР за очередные ракетные пуски
Президент США Дональд Трамп прокомментировал запуск двух ракет северокорейскими военными, сообщает RT.
В интервью Fox News глава Белого дома заявил, что Пхеньян не проводил ядерные испытания, всего лишь запустил две ракеты малой дальности. По словам американского президента, подобные испытания проводят и многие другие страны.
Ранее СМИ сообщили, что КНДР выпустила две ракеты, одна из пролетела 430 километров, вторая 690 километров.
Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в интервью НСН заявил, что для Вашингтона было бы разумнее сесть за стол переговоров с Пхеньяном и отменить санкции против КНДР.
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