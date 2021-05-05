Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным агентства, столкнулись два автомобиля на съезде с Третьего транспортного кольца. Состояние пострадавших не уточняется.
Ранее в конце апреля пять детей погибли в результате крупного ДТП в Ставропольском крае. На 535-м километре автодороги «Астрахань – Ставрополь» столкнулись автомобиль ВАЗ, грузовик и автобус, который перевозил детскую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск.
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