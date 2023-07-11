Трамп назвал поставки кассетных боеприпасов Киеву шагом к третьей мировой
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал решение Белого дома поставить Украине кассетные снаряды. Об этом пишет РИА Новости.
По словам политика, президент Джо Байден сделал еще один шаг к третьей мировой войне. Глава Белого дома затягивает США в новый глобальный конфликт, считает Трамп.
Он призвал Байдена способствовать началу переговоров между Россией и Украиной. Трамп обвинил администрацию Белого дома в некомпетентности.
Бывший президент отметил, что неразорвавшиеся кассетные снаряды будут убивать и калечить украинцев десятилетиями после завершения конфликта.
По данным СМИ, украинские войска во вторник атаковали Токмак в Запорожской области кассетными боеприпасами. Сообщается, что прилеты зафиксированы в двух районах города, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru