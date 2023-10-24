Трамп назвал Орбана лидером Турции
24 октября 202310:28
Экс-президент США Дональд Трамп назвал премьера Венгрии Виктора Орбана лидером Турции.
«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», -сказал Трамп на митинге в штате Нью-Гемпшир. Трансляция с выступлением политика велась на Youtube-канале медиахолдинга RSBN.
Орбан неоднократно поддерживал Дональда Трампа, в частности, в его судебных тяжбах с американскими властями. В частности, после предъявленных судом обвинений Трампу Орбан призвал политика не сдаваться, и продолжать бороться за «правое дело».
Ранее утром Трамп обвинил Россию в краже «супер-пупер-ракеты» у США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru