Трамп допустил, что Байден выйдет из президентской гонки
Лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки, считает бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом политик заявил телеканалу Fox News.
«Лично я так думаю», — указал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее бывший президент заявлял, что Байден откажется от участия в президентских выборах из-за физической и умственной слабости, пишет «Свободная пресса».
Между тем о выходе из президентской гонки заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис, в списке участников праймериз от Республиканской партии остаются Трамп и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru