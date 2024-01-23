Трамп допустил, что Байден выйдет из президентской гонки

Лидер США Джо Байден выйдет из президентской гонки, считает бывший глава государства Дональд Трамп. Об этом политик заявил телеканалу Fox News.

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«Лично я так думаю», — указал Трамп в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее бывший президент заявлял, что Байден откажется от участия в президентских выборах из-за физической и умственной слабости, пишет «Свободная пресса».

Между тем о выходе из президентской гонки заявил губернатор штата Флорида Рон Десантис, в списке участников праймериз от Республиканской партии остаются Трамп и экс-постпред США в ООН Никки Хейли, отмечает RT.

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ТЕГИ:Выборы Президента СШАСШАДжо БайденДональд Трамп

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