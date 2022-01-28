Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран на пост председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» на внеочередном съезде, сообщили в пресс-службе главы государства, передает ТАСС.
Сообщается, что кандидатуру Токаева на пост предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев, который до этого момента занимал пост председателя партии.
Накануне представители верхней палаты парламента Казахстана отменили право бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно председательствовать в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщается на официальном сайте сената.
19 января соответствующее предложение одобрили в нижней палате парламента – мажалисе.
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