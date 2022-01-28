Токаева избрали председателем правящей партии Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев был избран на пост председателя правящей партии Казахстана «Нур Отан» на внеочередном съезде, сообщили в пресс-службе главы государства, передает ТАСС.

Сообщается, что кандидатуру Токаева на пост предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев, который до этого момента занимал пост председателя партии.

«Дань уважения»: Политолог оценил пожизненное право Назарбаева выступать перед парламентом

Накануне представители верхней палаты парламента Казахстана отменили право бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева пожизненно председательствовать в Совете безопасности и в Ассамблее народа Казахстана (АНК). Об этом сообщается на официальном сайте сената.

19 января соответствующее предложение одобрили в нижней палате парламента – мажалисе.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентКазахстан
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