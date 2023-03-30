Токаев призвал усилить позиции Казахстана в качестве регионального инвестиционного хаба

Он отметил, что за последний год была проведена серьезная работа в сфере демонополизации и создания конкурентной среды. По словам Токаева, правительству необходимо принять системные меры для дальнейшего расширения экономической свободы.

Ранее Токаев заявил, что прошедшие в Казахстане парламентские и местные выборы стали достойным продолжением масштабных политических перемен в государстве. Он отметил, что выборы стали серьезным шагом в продвижении реформ. По словам Токаева, стартовала новая веха в политическом развитии Казахстана, сообщает НСН.

