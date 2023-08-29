Times: Сунак готовится к первой встрече с Си Цзиньпином на саммите G20 в Индии

Канцелярия на Даунинг-стрит начала готовиться к возможной встрече премьер-министра Великобритании Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Индии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.

Лавров представит Россию на саммите G20 в Индии

Отмечается, что Сунак хочет использовать саммит для того, чтобы впервые встретиться с Си Цзиньпином. Газета напомнила, что лидеры планировали провести очный разговор еще 16 ноября 2022 года на форуме G20 в Индонезии, но тогда встреча была отменена из-за изменений их графиков на фоне инцидента с падением украинской ракеты ПВО в Польше.

Восемнадцатая встреча глав государств G20 пройдет 9-10 сентября в Индии, в городе Нью-Дели, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Сайт правительства Великобритании / www.gov.uk
ТЕГИ:Саммит G20Си Цзиньпин

Горячие новости

Все новости

партнеры