Times: Сунак готовится к первой встрече с Си Цзиньпином на саммите G20 в Индии
Канцелярия на Даунинг-стрит начала готовиться к возможной встрече премьер-министра Великобритании Риши Сунака с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20, который пройдет в Индии. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
Отмечается, что Сунак хочет использовать саммит для того, чтобы впервые встретиться с Си Цзиньпином. Газета напомнила, что лидеры планировали провести очный разговор еще 16 ноября 2022 года на форуме G20 в Индонезии, но тогда встреча была отменена из-за изменений их графиков на фоне инцидента с падением украинской ракеты ПВО в Польше.
Восемнадцатая встреча глав государств G20 пройдет 9-10 сентября в Индии, в городе Нью-Дели, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин вручил Хуснуллину орден за вклад в восстановление ДНР
- Times: Сунак готовится к первой встрече с Си Цзиньпином на саммите G20 в Индии
- Оперштаб: Число случаев COVID-19 в России за неделю выросло на 19,6%
- Агента украинских спецслужб задержали в Омской области
- BI: Солдаты ВСУ назвали российские управляемые авиабомбы большой угрозой
- СМИ: Тимати и Антон Пинский купили сеть Domino's Pizza
- В России появился комплекс для противодействия микро- и мини-дронам
- Оперштаб: Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
- В АТОР назвали самые возвратные туристические направления России
- Уровень поддержки Трампа среди республиканцев снизился до 50%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru