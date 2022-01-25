Тегеран назвал условие для прямого диалога с США

Власти Ирана отреагировали на заявление США о готовности прямого диалога с Тегераном по ядерной сделке и назвали свое условие. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что для прямых переговоров США должны снять санкции с Ирана.

Накануне США заявили о том, что прямой диалог с Ираном мог бы быть более продуктивным.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

Ранее в декабре прошлого года по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.