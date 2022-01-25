Тегеран назвал условие для прямого диалога с США
Власти Ирана отреагировали на заявление США о готовности прямого диалога с Тегераном по ядерной сделке и назвали свое условие. Об этом сообщает ТАСС.
Президент Ирана Ибрахим Раиси отметил, что для прямых переговоров США должны снять санкции с Ирана.
Накануне США заявили о том, что прямой диалог с Ираном мог бы быть более продуктивным.
СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
Ранее в декабре прошлого года по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.
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