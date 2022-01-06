Талибы попросили у Китая увеличения гуманитарной помощи
6 января 202221:57
Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, попросило у Китая увеличить гуманитарную помощь стране. Об этом сообщает «Интерфакс».
Просьбу об этом была передана послу Китая в Пакистане временным поверенным талибов в Пакистане Сардаром Ахмадом Шакибом. Отмечается, что стороны также обсудили вопросы торговли между странами, в частности, визовые и другие льготы для афганских торговцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru