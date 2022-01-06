Талибы попросили у Китая увеличения гуманитарной помощи

Просьбу об этом была передана послу Китая в Пакистане временным поверенным талибов в Пакистане Сардаром Ахмадом Шакибом. Отмечается, что стороны также обсудили вопросы торговли между странами, в частности, визовые и другие льготы для афганских торговцев.







