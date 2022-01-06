Талибы попросили у Китая увеличения гуманитарной помощи

Движение «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), захватившее власть в Афганистане, попросило у Китая увеличить гуманитарную помощь стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Просьбу об этом была передана послу Китая в Пакистане временным поверенным талибов в Пакистане Сардаром Ахмадом Шакибом. Отмечается, что стороны также обсудили вопросы торговли между странами, в частности, визовые и другие льготы для афганских торговцев.




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Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:АфганистанТалибан
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