Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН
Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в интересах мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.
Также он отметил, что страна воздержалась при голосовании, опасаясь растущей поляризации международных отношений между крупными державами. Сенграт подтвердил позицию страны о необходимости для всех заинтересованных сторон деэскалации ситуации мирными средствами «с перспективой достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта».
«Таиланд привержен целям и принципам Устава ООН… и в течение долгих лет проводит политику против угрозы силой и применения силы», - приводит РИА Новости слова представителя МИД.
Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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