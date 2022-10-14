Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН

Таиланд воздержался при голосовании на Генеральной ассамблее ООН по резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в интересах мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт.

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Также он отметил, что страна воздержалась при голосовании, опасаясь растущей поляризации международных отношений между крупными державами. Сенграт подтвердил позицию страны о необходимости для всех заинтересованных сторон деэскалации ситуации мирными средствами «с перспективой достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта».

«Таиланд привержен целям и принципам Устава ООН… и в течение долгих лет проводит политику против угрозы силой и применения силы», - приводит РИА Новости слова представителя МИД.

Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ТаиландООН
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