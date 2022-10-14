Таиланд объяснил, почему воздержался при голосовании в ГА ООН

Также он отметил, что страна воздержалась при голосовании, опасаясь растущей поляризации международных отношений между крупными державами. Сенграт подтвердил позицию страны о необходимости для всех заинтересованных сторон деэскалации ситуации мирными средствами «с перспективой достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта».

«Таиланд привержен целям и принципам Устава ООН… и в течение долгих лет проводит политику против угрозы силой и применения силы», - приводит РИА Новости слова представителя МИД.

Ранее ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы. За нее голосовали 143 страны, против - пять, воздержались 35 стран, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

