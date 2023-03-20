СВР России обнародовала планы США вооружить сирийских боевиков

Сотрудники Службы внешней разведки России (СВР) обнародовали планы США передать сирийским боевикам ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, сообщило агентство РИА Новости.

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Сообщается, что в ближайшем будущем Вашингтон направит исламистам десятки полноприводных пикапов с вооружением и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Кроме того, США передаст боевикам противотанковый ракетный комплекс TOW и NLAW.

СВР отмечает, что Америка собирается создать в Сирии несколько отрядов исламистских радикалов для того, чтобы те начали войну на юго-западе, в центральной части и к востоку от Евфрата. По словам директора СВР, Вашингтон действует через Армию свободной Сирии. Она состоит из вооруженных оппозиционных арабских и курдских объединений. Цель США — свергнуть законное сирийское правительство во главе с Башаром Асадом, подчеркнул Нарышкин.

Кроме того, Вашингтон привлекает к сотрудничеству подпольные формирования «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее Нарышкин заявил, что США совершают разведывательную деятельность в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства.

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:БоевикиСирияСШАСВРСергей Нарышкин

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