СВР России обнародовала планы США вооружить сирийских боевиков
Сотрудники Службы внешней разведки России (СВР) обнародовали планы США передать сирийским боевикам ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин, сообщило агентство РИА Новости.
Сообщается, что в ближайшем будущем Вашингтон направит исламистам десятки полноприводных пикапов с вооружением и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Кроме того, США передаст боевикам противотанковый ракетный комплекс TOW и NLAW.
СВР отмечает, что Америка собирается создать в Сирии несколько отрядов исламистских радикалов для того, чтобы те начали войну на юго-западе, в центральной части и к востоку от Евфрата. По словам директора СВР, Вашингтон действует через Армию свободной Сирии. Она состоит из вооруженных оппозиционных арабских и курдских объединений. Цель США — свергнуть законное сирийское правительство во главе с Башаром Асадом, подчеркнул Нарышкин.
Кроме того, Вашингтон привлекает к сотрудничеству подпольные формирования «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).
Ранее Нарышкин заявил, что США совершают разведывательную деятельность в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства.
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