СВР России обнародовала планы США вооружить сирийских боевиков

Сообщается, что в ближайшем будущем Вашингтон направит исламистам десятки полноприводных пикапов с вооружением и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла». Кроме того, США передаст боевикам противотанковый ракетный комплекс TOW и NLAW.

СВР отмечает, что Америка собирается создать в Сирии несколько отрядов исламистских радикалов для того, чтобы те начали войну на юго-западе, в центральной части и к востоку от Евфрата. По словам директора СВР, Вашингтон действует через Армию свободной Сирии. Она состоит из вооруженных оппозиционных арабских и курдских объединений. Цель США — свергнуть законное сирийское правительство во главе с Башаром Асадом, подчеркнул Нарышкин.

Кроме того, Вашингтон привлекает к сотрудничеству подпольные формирования «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в России).

Ранее Нарышкин заявил, что США совершают разведывательную деятельность в акватории Черного моря, используя при этом различные технологические средства.

