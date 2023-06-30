«Свиные рыла вместо лиц»: Медведев процитировал Гоголя в ответ Западу

Тогда в ходе мятежа бойцы ЧВК «Вагнер» под руководством главы группы Евгения Пригожина в полной боеготовности утром 24 июня вошли в Ростов-на-Дону и двинулись в направлении Москвы, напоминает «Радиоточка НСН».



«В общем, не на ком взгляд остановить. А уж тем более не с кем вести дела. Как там у великого петербургского писателя Николая Гоголя: «Один там только и есть порядочный человек: прокурор; да и тот, если сказать правду, свинья». Впрочем, если вспомнить ещё одну цитату Николая Васильевича, становится совсем грустно: «Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего», - отметил зампред Совбеза, говоря о новостях, приходящих с запада.

По его словам, не меньший интерес вызывают нынешние беспорядки во Франции, а также соперничество за президентский пост в Соединенных Штатах «шаркающего старика с острой деменцией» и «молодящегося великовозрастного плейбоя с повадками провинциального диктатора».

