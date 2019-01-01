Сванидзе утверждает, что Лукашенко предложено возглавить правительство Союза

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко, судя по всему, предложат занять должность главы правительства Союзного государства с Россией. Это утверждал в эфире радиостанции «Серебряный дождь» журналист, историк Николай Сванидзе. Он сослался на осведомлённые источники в «достаточно высоких сферах» Минска.

По данным Сванидзе, продолжается обсуждение принципов объединения России и Белоруссии, а также других направлений взаимодействия двух стран. При этом, как отмечает журналист, если объединение произойдёт, автоматически будут обнулены сроки пребывания у власти действующих президентов государств .

Камнем преткновения, по мнению Сванидзе, может стать сын Лукашенко Николай, которому батька в этом случае не сможет гарантировать политическое будущее. Кроме того, вызывает вопросы позиция белорусского лидера, который постоянно набрасывается с критикой на экономическую политику Москвы.

