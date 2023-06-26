Сурков: СВО выгодна олигархам, среди которых глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Экс-помощник президента России, бывший вице-премьер Владислав Сурков в интервью политологу Алексею Чеснакову заявил, что спецоперация выгодна олигархам, среди которых основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Пригожин и есть олигарх. Дали бы Березовскому танк - получился бы Пригожин. Ему и выгодно. А битва за Украину началась и закончится не ради выгоды. А ради победы», - отметил Сурков.

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Он выделил основные черты олигарха с точки зрения политологии: деньги на госзаказах, медиаресурсы, коррупционные связи в органах власти и политические амбиции.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Евгений ПригожинОлигархиУкраинаСпецоперация

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