Сурков: СВО выгодна олигархам, среди которых глава ЧВК «Вагнер» Пригожин

Он выделил основные черты олигарха с точки зрения политологии: деньги на госзаказах, медиаресурсы, коррупционные связи в органах власти и политические амбиции.

В субботу, 24 июня, подразделения ЧВК «Вагнер» в полной боеготовности выдвинулись в сторону Москвы якобы в ответ на атаку тыловых частей со стороны Минобороны. Ближе к вечеру после телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Пригожин сообщил о возвращении бойцов подразделения в полевые лагеря на «некоторых условиях». Оказалось, что они заключались в неприкосновенности бойцов ЧВК и в уходе Пригожина в Белоруссию, передает «Радиоточка НСН».

