Сунак заявил, что встретился с Зеленским

Политик опубликовал фото, сделанное на аэродроме, а также поприветствовал украинского лидера на британской земле.

«Добро пожаловать в Великобританию, Президент», - написал он.

Ранее в Букингемском дворце заявили, что король Карл III проведёт аудиенцию с Зеленским, сообщает НСН. Также у украинского лидера запланированы переговоры с Сунаком, и встреча с украинскими военными, которые проходят в Великобритании обучение.