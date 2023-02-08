Сунак заявил, что встретился с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своих соцсетях сообщил, что встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Политик опубликовал фото, сделанное на аэродроме, а также поприветствовал украинского лидера на британской земле.
«Добро пожаловать в Великобританию, Президент», - написал он.
Ранее в Букингемском дворце заявили, что король Карл III проведёт аудиенцию с Зеленским, сообщает НСН. Также у украинского лидера запланированы переговоры с Сунаком, и встреча с украинскими военными, которые проходят в Великобритании обучение.
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