Сунак заявил, что не думает об отправке войск НАТО на Украину
Британский премьер-министр Великобритании Риши Сунак не думает об отправке на Украину войск НАТО. Об этом он заявил в интервью La Repubblica.
«Нет», — ответил политик на соответствующий вопрос.
Кроме того, Сунак отметил, что решение об использовании прибыли от замороженных активов России на нужды Киева, принятое на саммите Группы семи, стало демонстрацией того, что G7 «готова на все». Премьер Британии призвал наращивать инвестиции в оборону, поскольку «мир стал опасным и непредсказуемым».
Ранее Риши Сунак заявил, что Украина может сама решать, как использовать предоставляемое ей оружие.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru