Стремление к объединению с Румынией в Молдавии объяснили нищетой
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН рассказал, почему увеличилось числа граждан Молдавии, выступающих за объединение с Румынией.
Объединение Молдавии с Румынией недопустимо, сообщил президент Республики Молдова Игорь Додон. Такое заявление он сделал на Парламентской ассамблее Совета Европы, отвечая на вопросы румынских депутатов.
По словам главы государства, только проблема унионизма разделяет братские страны Румынии и Молдавии. Часть молдавского политического класса и многие румынские политики выступают за объединение Молдовы с Румынией, подчеркнул президент.
По словам главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, глава республики, на самом деле, мало на что может повлиять. Кроме того, в беседе с НСН спикер заявил, что такое стремление народа Молдавии к объединению с Румынией продиктовано бедностью и голодом, охватившими республику.
«От Додона вообще ничего не зависит. Додон делает подобные заявления, чтобы лишний раз показать большинству граждан Молдавии, что он стоит на страже и защите молдавской государственности. После развала Советского Союза ярких сторонников объединения Молдавии с Румынией было примерно девять процентов, что соответствовало прохождению в парламент. Сейчас после того, как наша страна, скажем фигурально, изнасилована, конечно, сторонников объединения с Румынией становится все больше и больше. Но продиктовано это не желанием уничтожения молдавской государственности, а желанием выйти из этого тупика и кризисов, в которых оказалась Республика Молдова. То есть люди уже от отчаяния машут рукой. Важно понимать, что это люди с абсолютно нормальными взглядами. Вопрос в том, что людям просто нечего есть. У людей пустые холодильники. Им надо кормить своих детей. И вот они машут руками, и говорят: “Да уже хоть в Румынию, хоть куда”. Лишь бы выйти из этого тупика и найти минимальные средства для существования», - объяснил он.
Ранее Молдавию признали самым быстро пустеющим государством в Европе. По расчетам демографического отдела ООН, к середине XXI века страну покинет 45% населения. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев назвал НСН причины депопуляции Молдавии.
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