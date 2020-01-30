Стремление к объединению с Румынией в Молдавии объяснили нищетой

По словам главы молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игоря Тулянцева, глава республики, на самом деле, мало на что может повлиять. Кроме того, в беседе с НСН спикер заявил, что такое стремление народа Молдавии к объединению с Румынией продиктовано бедностью и голодом, охватившими республику.

«От Додона вообще ничего не зависит. Додон делает подобные заявления, чтобы лишний раз показать большинству граждан Молдавии, что он стоит на страже и защите молдавской государственности. После развала Советского Союза ярких сторонников объединения Молдавии с Румынией было примерно девять процентов, что соответствовало прохождению в парламент. Сейчас после того, как наша страна, скажем фигурально, изнасилована, конечно, сторонников объединения с Румынией становится все больше и больше. Но продиктовано это не желанием уничтожения молдавской государственности, а желанием выйти из этого тупика и кризисов, в которых оказалась Республика Молдова. То есть люди уже от отчаяния машут рукой. Важно понимать, что это люди с абсолютно нормальными взглядами. Вопрос в том, что людям просто нечего есть. У людей пустые холодильники. Им надо кормить своих детей. И вот они машут руками, и говорят: “Да уже хоть в Румынию, хоть куда”. Лишь бы выйти из этого тупика и найти минимальные средства для существования», - объяснил он.

Ранее Молдавию признали самым быстро пустеющим государством в Европе. По расчетам демографического отдела ООН, к середине XXI века страну покинет 45% населения. Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев назвал НСН причины депопуляции Молдавии.

