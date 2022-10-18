Стрелявший на Красной площади получил пять лет колонии

Павел Крисевич, устроивший своеобразную акцию протеста на Красной площади, получил пять лет колонии. Об этом сообщает ТАСС.

Крисевич был задержан в июне 2021 году после того, как сымитировал самоубийство на Красной площади в Москве. Он произнёс манифест против политических репрессий, два раза выстрелил холостыми в воздух, а третий раз - в висок.

Защита молодого человека намерена обжаловать решение суда.



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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Тверского суда
ТЕГИ:Красная Площадь
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