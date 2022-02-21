Стрелков сравнил Украину с гитлеровской Германией

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН заявил, что Россию будут обвинять во всем, что связано с Украиной, потому что это выгодно западным «партнерам».

«Военная пропаганда во все времена была военной пропагандой. Адольф Гитлер, когда напала на Польшу в 1939 году, заявлял, что поляки напали на Германию. Все немецкие солдаты фактически до 1945 года верили, что Германия является жертвой, что напали на нее. В 2014 году Россия упустила возможность выступить официальным защитником русского народа от антирусских властей, которые пришли к власти в Киеве. Поэтому позиция РФ уязвима, этим пользуются враги», - отметил Стрелков, отвечая на вопрос о том, почему Россию по-прежнему считают агрессором после эвакуации мирных жителей.

Ранее Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что эвакуация жителей Донбасса происходит не самыми активными темпами, потому что жители зачастую не готовы покидать свои дома.

