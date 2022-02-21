Стрелков призвал разделить Украину на части
Экс-глава Минобороны ДНР заявил, что принудить Украину к миру можно только вооруженным путем.
Украину необходимо нейтрализовать, но речь не идет о полном завоевании страны, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН.
«Необходимо лишить Украину возможности в дальнейшем угрожать войной РФ, чем она занималась все последние семь лет. Для этого Украину необходимо разделить на части, необходимо вывести из ее состава русскоговорящие регионы, которые никогда Украине не принадлежали, лишить ее армии. То есть, принудить ее к миру вооруженным путем и окончательно, принудив ее к военно-политической капитуляции – к отказу от Крыма, от Донбасса, поскольку Минские соглашения мертвы», - отметил он.
Совет Федерации 22 февраля может рассмотреть вопрос о вводе российских войск в Донбасс. Такое мнение накануне высказал политолог, экс-депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия» Сергей Марков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,5 млн+152 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+735 / сут.
Выздоровели
12,5 млн+127 тыс. / сут.
- В РФ зарегистрировали ПЦР-тест, одновременно выявляющий ковид и «омикрон»
- МЧС РФ: беженцев из Донбасса готовы принять 43 региона РФ
- МИД РФ: Слушать Столтенберга опасно для здоровья
- ФСБ: Снаряд с Украины разрушил пограничный объект в Ростовской области
- Рубль просел к доллару и евро
- Священник: Беженцам из Донбасса предлагают помощь из-за рубежа
- Пушилин рассказал о предотвращении крупных терактов в ДНР
- СМИ: цена сала на Украине достигла рекордных отметок
- Житель Москвы требует с «Макдоналдса» 600 тысяч рублей из-за падения на скользком полу
- Инфекционист: В России прошел пик заболеваемости «омикроном»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru