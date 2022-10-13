«Это значительная сумма, но 90% из нее распределены между семью государствами ЕС», - отметил еврокомиссар.

Он также призвал и остальные государства Евросоюза правильно имплементировать санкции, а затем уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить.

Ранее в Польше предложили «поделить» замороженные российские активы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

