Страны ЕС заморозили €17,4 миллиарда активов российского бизнеса
Страны ЕС заморозили €17,4 миллиарда активов российского бизнеса, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания министров юстиции стран Европейского Союза, сообщает агентство «Прайм».
При этом, по его словам, эти средства распределены в Евросоюзе неравномерно.
«Это значительная сумма, но 90% из нее распределены между семью государствами ЕС», - отметил еврокомиссар.
Он также призвал и остальные государства Евросоюза правильно имплементировать санкции, а затем уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить.
Ранее в Польше предложили «поделить» замороженные российские активы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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