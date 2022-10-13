Страны ЕС заморозили €17,4 миллиарда активов российского бизнеса

Страны ЕС заморозили €17,4 миллиарда активов российского бизнеса, заявил европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на пресс-конференции в Люксембурге по итогам заседания министров юстиции стран Европейского Союза, сообщает агентство «Прайм».

При этом, по его словам, эти средства распределены в Евросоюзе неравномерно.

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«Это значительная сумма, но 90% из нее распределены между семью государствами ЕС», - отметил еврокомиссар.

Он также призвал и остальные государства Евросоюза правильно имплементировать санкции, а затем уведомлять Еврокомиссию о суммах, которые удалось заморозить.

Ранее в Польше предложили «поделить» замороженные российские активы, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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