Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 млрд евро

Как отмечается, такое предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европарламенте, чтобы его текст был «одобрен как можно скорее».

Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах.

