Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 млрд евро

Страны Евросоюза поддержали дополнительную макрофинансовую помощь Украине на сумму в 1,2 млрд евро, теперь со стороны ЕС необходимо будет одобрение Европарламента. Об этом говорится в сообщении Совета стран ЕС.

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Как отмечается, такое предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европарламенте, чтобы его текст был «одобрен как можно скорее».

Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах.

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Фото: facebook.com
ТЕГИ:ПомощьЕвросоюзУкраина
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