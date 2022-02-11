Страны ЕС согласовали новую помощь Украине в 1,2 млрд евро
Страны Евросоюза поддержали дополнительную макрофинансовую помощь Украине на сумму в 1,2 млрд евро, теперь со стороны ЕС необходимо будет одобрение Европарламента. Об этом говорится в сообщении Совета стран ЕС.
Как отмечается, такое предложение может быть рассмотрено в ускоренном режиме в Европарламенте, чтобы его текст был «одобрен как можно скорее».
Ранее глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что все действия западных стран указывают на то, что Украина не является для них равноправным партнером, ей отказывают не только в прямой финансовой помощи, но и в кредитах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Вирусолог объяснил, как определяется пик волны заболеваемости COVID-19
- В КПРФ сообщили о госпитализации Зюганова
- Представители Общественной палаты Подмосковья вступились за мигрантов
- «Выстрел в тумане»: Военный эксперт о планах НАТО в Чёрном море
- Киевский суд не изменил меру пресечения Порошенко
- Набиуллина допустила дальнейшее увеличение ключевой ставки
- Журова оценила шансы Валиевой избежать отстранения из-за допинга
- Шойгу предложил Западу прекратить «пичкать» Украину оружием
- Шойгу заявил, что Россия не виновата в росте напряженности в Европе
- Набиуллина оценила риски криптовалют
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru