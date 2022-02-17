Страницу главы Ингушетии в Instagram заблокировали
17 февраля 202200:37
Официальная страница главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в соцсети Instagram оказался заблокирован.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики, блокировка произошла в среду утром по неизвестной им причине. В настоящее время блокировку удалось снять, выясняются ее причина.
Страница Калиматова имеет 133 тысячи подписчиков.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru