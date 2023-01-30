Столтенберг заявил, что Россия намерена продолжать боевые действия на Украине
Россия намерена продолжать боевые действия на Украине, на Западе не видят стремления Москвы к миру. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
По его словам, никто не может сказать, когда конфликт закончится. Однако Столтенберг указал, что российский лидер Владимир Путин может положить конец происходящему «уже сегодня». При этом генсек НАТО подчеркнул, что Россия готовится к новому наступлению.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не заинтересован в переговорах с Владимиром Путиным, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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