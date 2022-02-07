Столтенберг заявил, что Китай и Россия мешают другим странам делать самостоятельный выбор

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместная декларация России и Китая мешает другим странам делать свой выбор. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг отметил, что призыв Китая и России к НАТО не принимать новые страны в альянс является попыткой ограничить суверенный выбор стран.

«Наши двери остаются открытыми», добавил генсек НАТО. Он подчеркнул, что альянс уважает выбор каждой страны.

Столтенберг также заявил, что НАТО внимательно следит за ситуацией на Украине. Генсек альянса отметил, что рассматривает долгосрочное присутствие НАТО в восточной Европе.

4 февраля президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговорам было принято совместное заявление стран о международных отношениях и о глобальном устойчивом развитии.

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Фото: nato.int
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