Столтенберг заявил, что Китай и Россия мешают другим странам делать самостоятельный выбор
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что совместная декларация России и Китая мешает другим странам делать свой выбор. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе пресс-конференции в Брюсселе Столтенберг отметил, что призыв Китая и России к НАТО не принимать новые страны в альянс является попыткой ограничить суверенный выбор стран.
«Наши двери остаются открытыми», – добавил генсек НАТО. Он подчеркнул, что альянс уважает выбор каждой страны.
Столтенберг также заявил, что НАТО внимательно следит за ситуацией на Украине. Генсек альянса отметил, что рассматривает долгосрочное присутствие НАТО в восточной Европе.
4 февраля президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговорам было принято совместное заявление стран о международных отношениях и о глобальном устойчивом развитии.
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