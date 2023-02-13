Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине

Он отметил, что международные договоренности, в которых союзники по альянсу могут предоставить какие-либо гарантии Киеву, возможны.

Ранее публицист Мэттью Пэррис в колонке на сайте газеты The Times заявил, что Запад намерен участвовать в мирных переговорах России и Украины, и Киев должен это понимать. По его мнению, на будущих переговорах Украины с Россией у Запада есть свой интерес в определении параметров мирного договора, сообщает НСН.

