Столтенберг заявил, что альянс готов быть частью переговорных решений по Украине
Североатлантический альянс может быть частью международных усилий по обсуждению гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции.
Он отметил, что международные договоренности, в которых союзники по альянсу могут предоставить какие-либо гарантии Киеву, возможны.
Ранее публицист Мэттью Пэррис в колонке на сайте газеты The Times заявил, что Запад намерен участвовать в мирных переговорах России и Украины, и Киев должен это понимать. По его мнению, на будущих переговорах Украины с Россией у Запада есть свой интерес в определении параметров мирного договора, сообщает НСН.
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