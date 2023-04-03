Столтенберг: В НАТО не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России
Североатлантический альянс пока не зафиксировал никаких изменений конфигурации ядерных сил России, которые бы потребовали ответа. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что альянс следит за ситуацией вокруг размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии. По словам Столтенберга, Россия «хочет запугать» страны Запада и остановить поддержку Украины.
Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на это, так как, по его словам, Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru