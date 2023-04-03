Столтенберг: В НАТО не зафиксировали изменений конфигурации ядерных сил России

Он отметил, что альянс следит за ситуацией вокруг размещения тактического ядерного оружия РФ в Белоруссии. По словам Столтенберга, Россия «хочет запугать» страны Запада и остановить поддержку Украины.

Ранее замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что страна передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Президент Владимир Путин в ответ заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на это, так как, по его словам, Запад «начинает применять оружие с ядерным компонентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

