Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией

Договор между Швецией и Турцией, после подписания которого Анкара приняла решение поддержать членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе, подразумевает усиление партнерства между двумя государствами в борьбе с терроризмом. Также речь идет о снятии ограничений на экспорт оружия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии саммита альянса в Вильнюсе.

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По его словам, борьба с терроризмом невероятно важна и для Турции, и для всех союзников по НАТО.

Столтенберг отметил, что стороны решили поддерживать долгосрочное партнерство между Стокгольмом и Анкарой, в том числе после вступления Швеции в НАТО.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в проекте заключительного документа саммита Североатлантического альянса нет конкретного срока и расписания приема Киева в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОТурцияШвецияЙенс Столтенберг

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