Столтенберг уточнил детали договоренностей между Турцией и Швецией

По его словам, борьба с терроризмом невероятно важна и для Турции, и для всех союзников по НАТО.

Столтенберг отметил, что стороны решили поддерживать долгосрочное партнерство между Стокгольмом и Анкарой, в том числе после вступления Швеции в НАТО.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в проекте заключительного документа саммита Североатлантического альянса нет конкретного срока и расписания приема Киева в НАТО. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

